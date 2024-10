“Può fare qualsiasi cosa”: Elon Musk presenta Optimus Gen 2, il nuovo robot di Tesla. Ecco quanto costa (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Può fare qualsiasi cosa”. Questa è la promessa con cui Elon Musk ha presentato la sua ultima invenzione, Optimus Gen 2, all’evento “We, robot Tesla”, che si è tenuto ai Warner Bros. Studios di Burbank, in California. Si tratta di un vero e proprio robot in grado di svolgere mansioni utili per gli umani, come pulire, portare a spasso il cane, falciare il prato, innaffiare le piante. A dimostrarne l’efficienza è stato proprio il patron di X, che all’evento ha portato con sé oltre 20 esemplari. I robot sono stati messi a disposizione del pubblico: alcuni, in versione guida turistica, hanno accompagnato gli ospiti per una visita degli Studios, altri hanno sostituito i barman, preparando cocktail e servendo i clienti. I presenti, divertiti dalla surreale scena, ne hanno approfittato per girare alcuni video, poi pubblicati sui vari social, dove sono presto diventati virali. Ilfattoquotidiano.it - “Può fare qualsiasi cosa”: Elon Musk presenta Optimus Gen 2, il nuovo robot di Tesla. Ecco quanto costa Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Può”. Questa è la promessa con cuihato la sua ultima invenzione,Gen 2, all’evento “We,”, che si è tenuto ai Warner Bros. Studios di Burbank, in California. Si tratta di un vero e proprioin grado di svolgere mansioni utili per gli umani, come pulire, portare a spasso il cane, falciare il prato, innaffiare le piante. A dimostrarne l’efficienza è stato proprio il patron di X, che all’evento ha portato con sé oltre 20 esemplari. Isono stati messi a disposizione del pubblico: alcuni, in versione guida turistica, hanno accompagnato gli ospiti per una visita degli Studios, altri hanno sostituito i barman, preparando cocktail e servendo i clienti. I presenti, divertiti dalla surreale scena, ne hanno approfittato per girare alcuni video, poi pubblicati sui vari social, dove sono presto diventati virali.

