Mutti: "Napoli davvero competitivo, senza le Coppe può fare qualcosa di grande"

Bortolo Mutti, allenatore, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli. Queste le sue parole:

Mutti: la sosta frena un pochino la corsa del Napoli ma

"La sosta frena un pochino la corsa del Napoli ma prendiamo atto di questo momento molto importante, è una bella realtà, avevamo detto ad inizio campionato che la squadra sarebbe potuta rientrare tra le pretendenti alla vittoria e questo è un dato di fatto. Il Como è una squadra molto ben organizzata ed allenata, e il Napoli ha vinto magari non brillando ma con grande concretezza, forza del gruppo e coesione. E' l'aspetto più importante: quando non si è belli bisogna essere concreti, poi la bellezza verrà più avanti. Verona a parte, la squadra si è ripresa alla grande, intraprendendo un percorso importante.

Mutti : “Corsa scudetto? Vedo il Napoli davanti a tutte. Attenzione al Palermo - il turnover non è scontato” - Le sue analisi si sono concentrate sulla lotta per lo scudetto e sulle scelte di formazione in vista della Coppa Italia. Napoli in testa alla corsa scudetto Sul tema scudetto, Mutti ha chiarito le sue preferenze: “Vedo il Napoli davanti a tutte e dietro c’è l’Atalanta. “Corsa scudetto? Vedo il Napoli davanti a tutte e dietro ritengo ci sia l’Atalanta. (Napolipiu.com)