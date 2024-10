Mondiali Giovanili di Karate Italia inarrestabile | arrivano altre finali Sono 19 le gare per le medaglie

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Jesolo, 11 ottobre 2024 – L’aidi, a Jesolo. Gli Azzurrini hanno collezionatonell’ultima giornata di oggi, riservata alle qualificazioni per lea podio.stati i Cadetti a brillare. E hanno ottenuto 5. Tra di esse, scenderanno sul tatami, per le, Almerico Tommasino e Graziella Ecchili (per l’oro), Matteo Freda, Nicole Correddu e Carmine Apicella (per il bronzo). LA CRONACA DEL KUMITE – Fonte Fijlkam/fijlkam.it Almerico Tommasino nei 70 kg non ha lasciato scampo a nessun avversario e, come detto, è volato in finale per l’oro: 8-0 sul danese Udahl, 4-0 sul russo Darafeyuk, 7-4 sul saudita Albargawi e, in semifinale, un netto 5-0 sul’egiziano Gad Ali. A contendergli il titolo domani ci sarà il montenegrino Saljiu.