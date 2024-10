Meri Stella Cornacchini eletta consigliere provinciale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Meri Stella Cornacchini eletta consigliere provinciale. La più votata del centrodestra e la donna più votata della provincia di Arezzo. Vivissime congratulazioni da parte dell'onorevole Catia Polidori, segretaria nazionale di Azzurro Donna Forza Italia, alla neo-consigliera che oltre a essere Vice-Coordinatrice provinciale del partito di Forza Italia è anche consigliere comunale vice-capogruppo del partito azzurro da ben due consiliature: molto attiva nel sociale e di fondamentale supporto a molte famiglie e persone in difficoltà con la sua associazione Arezzo nel cuore. E' molto attenta e vicina a tematiche come l'attenzione e il rispetto verso gli animali, la sanità e azioni contro il degrado. Lanazione.it - Meri Stella Cornacchini eletta consigliere provinciale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 –. La più votata del centrodestra e la donna più votata della provincia di Arezzo. Vivissime congratulazioni da parte dell'onorevole Catia Polidori, segretaria nazionale di Azzurro Donna Forza Italia, alla neo-consigliera che oltre a essere Vice-Coordinatricedel partito di Forza Italia è anchecomunale vice-capogruppo del partito azzurro da ben due consiliature: molto attiva nel sociale e di fondamentale supporto a molte famiglie e persone in difficoltà con la sua associazione Arezzo nel cuore. E' molto attenta e vicina a tematiche come l'attenzione e il rispetto verso gli animali, la sanità e azioni contro il degrado.

