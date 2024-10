Kate Middleton è tornata, le foto al fianco di William dopo la fine delle cure (Di venerdì 11 ottobre 2024) La principessa a sorpresa ha accompagnato il marito William a Southport, nel nord-ovest dell'Inghilterra, per incontrare le famiglie delle tre bambine uccise a coltellate durante la strage dello scorso luglio Vanityfair.it - Kate Middleton è tornata, le foto al fianco di William dopo la fine delle cure Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La principessa a sorpresa ha accompagnato il maritoa Southport, nel nord-ovest dell'Inghilterra, per incontrare le famiglietre bambine uccise a coltellate durante la strage dello scorso luglio

