Movieplayer.it - Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, intervista a Sydney Sibilia e agli attori: "Gli 883, supereroi della musica"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L'arte, gli anni Novanta e il terrore di essere normali: la nostraElia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, che ciraccontano l'altro lato di Max Pezzali e Mauro Repetto. La serie è su Sky e NOW. L'avevamo capito quando siamo stati sul set dil'- La leggendaria storia degli 883 (quel giorno il parco acquatico Hydromania si è trasformato nell'Aquafan di Riccione) che la serie disarebbe stata piena di genuino entusiasmo. Non soltanto per le canzoni di Max Pezzali e Mauro Repetto: c'è infatti un affetto sincero per gli anni '90, vissuti dal regista e sceneggiatore. Soprattutto per la spinta creativa arrivata da quella magica decade, capace di spingerti ad inventare soluzioni nuove. Un affetto sincero, come l'amicizia tra due ragazzi che, conosciutisi per caso sui banchi di scuola