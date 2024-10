Guerra in Medio Oriente, sondaggio: l'88% degli italiani preoccupato dall'evoluzione del conflitto, 12% senza opinione (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Guerra in Medio Oriente preoccupa eccome gli italiani. L'88% secondo un sondaggio comparso su Rai News si dice preoccupato. Una percentuale suddivisa così: 45% molto preoccupato e il 43 abbastanza preoccupato. Il 12% invece è senza opinione. Guerra in Medio Oriente, sondaggio: l'88% degli italian Ilgiornaleditalia.it - Guerra in Medio Oriente, sondaggio: l'88% degli italiani preoccupato dall'evoluzione del conflitto, 12% senza opinione Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lainpreoccupa eccome gli. L'88% secondo uncomparso su Rai News si dice. Una percentuale suddivisa così: 45% moltoe il 43 abbastanza. Il 12% invece èin: l'88%italian

