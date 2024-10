Secoloditalia.it - Greta sfila a Milano, ma i social si scatenano per il suo kebab: non facevi la crociata vegana? (video)

(Di venerdì 11 ottobre 2024)Thunberg è tornata in Italia, partecipando al corteo acon i Fridays for future. Una manifestazione partita venerdì mattina da largo Cairoli in occasione dello sciopero per la giustizia climatica e durante la quale la protesta riguarda, come recitano gli slogan, lo “stop al genocidio” in Palestina. Ma è suiche impazza unin cui, alla fine di una manifestazione, addenta un succulento. L’attivista svedese, che ha fatto della battaglia ambientalista la sua professione, ha sempre vantato anche una fiera dieta, per proteggere l’ambiente.Thunberg, lapor excelencia que cuando no la ven se zampa un grancomo si tal cosa si es que son falsos a más no poder pic.twitter.com/QdNpUr3F9X — Elena (@Elena83650691) October 10, 2024 “Nessuno di noi agisce davvero come se fossimo nel pieno di una crisi.