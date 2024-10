Ilgiorno.it - “Giustizia per Omar Bassi”: familiari e amici in piazza Duomo a Milano per il ragazzo morto dopo il pestaggio in discoteca

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Bollate – Flash mob in, domenica 13 ottobre dalle ore 16, per chiedereper, ildi 23 anni di Bollate, che il 5 agosto scorso è deceduto per emorragia cerebrale all'ospedale di Reggio Calabria, mentre era in vacanza con i suoi genitori e alcuni cugini, quindici giorniessere stato picchiato dai buttafuori in un locale di Origgio, nel varesotto.quello davanti al Tribunale e inle Cadorna, famigliari etornano nel capoluogo lombardo. “Non vogliamo che questa brutta storia finisca nel dimenticatoio – racconta Giusy Sala, mamma di– io continuerò a lottare fino a quando non avròper mio figlio. E non sono da sola, con me ci sono i nostri famigliari, i suoi, colleghi e studenti dell’Istituto Pareto dovelavorava, come me, dietro al bancone del bar. Tutti gli volevano bene.