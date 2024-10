Germania, petroliera in fiamme al largo di Kühlungsborn nel Mar Baltico (Di venerdì 11 ottobre 2024) La petroliera ‘Annika‘, lunga 73 metri, adibita al trasporto di prodotti chimici, è in fiamme a nord-est di Kühlungsborn, nel Mar Baltico. Secondo l’Associazione tedesca per la ricerca e il salvataggio marittimo, i sette membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo. Sul posto sono intervenute diversi mezzi di salvataggio e un elicottero. Secondo le prime informazioni, alle 9:14 si è verificata un’esplosione sulla petroliera. Poi spesse nuvole di fumo si sono alzate sul mare al largo di Warnemünde. Non si conoscono ancora ulteriori dettagli e le cause dell’incendio. Il comando federale di emergenza ha assunto la gestione operativa. petroliera in fiamme, feriti membri equipaggio Secondo il distretto di Rostock, alcuni membri dell’equipaggio della petroliera sono leggermente feriti. Lapresse.it - Germania, petroliera in fiamme al largo di Kühlungsborn nel Mar Baltico Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La‘Annika‘, lunga 73 metri, adibita al trasporto di prodotti chimici, è ina nord-est di, nel Mar. Secondo l’Associazione tedesca per la ricerca e il salvataggio marittimo, i sette membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo. Sul posto sono intervenute diversi mezzi di salvataggio e un elicottero. Secondo le prime informazioni, alle 9:14 si è verificata un’esplosione sulla. Poi spesse nuvole di fumo si sono alzate sul mare aldi Warnemünde. Non si conoscono ancora ulteriori dettagli e le cause dell’incendio. Il comando federale di emergenza ha assunto la gestione operativa.in, feriti membri equipaggio Secondo il distretto di Rostock, alcuni membri dell’equipaggio dellasono leggermente feriti.

