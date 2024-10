Disinformazione e Fake News: strategie di Sicurezza e Prevenzione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mercoledì 16 ottobre, alle ore 10.30 - presso l’Aula delle Lauree di Ingegneria al campus di Fisciano - si terrà il Workshop/Evento dal titolo “Disinformazione e Fake News: strategie di Sicurezza e Prevenzione”. Il Workshop intende presentare e raccontare gli sviluppi di ricerca dello “Spoke 2” Salernotoday.it - Disinformazione e Fake News: strategie di Sicurezza e Prevenzione Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Mercoledì 16 ottobre, alle ore 10.30 - presso l’Aula delle Lauree di Ingegneria al campus di Fisciano - si terrà il Workshop/Evento dal titolo “di”. Il Workshop intende presentare e raccontare gli sviluppi di ricerca dello “Spoke 2”

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Disinformazione e Fake News : strategie di Sicurezza - . L’incontro sarà aperto dall’intervento introduttivo del professore Vincenzo Loia, Magnifico Rettore dell’Università di Salerno e Presidente della Fondazione SERICS e vedrà la partecipazione dei professori Michele Nappi (Dipartimento di Informatica UNISA) e Giuseppe Fenza (Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems/DISA-MIS UNISA) e della dottoressa Marta ... (Zon.it)

Anteprime Fake News Festival tra comunicazione politica - propaganda e disinformazione - . Napoleone voterebbe Donald Trump o Kamala Harris? Quanti operai hanno lavorato per anni inalando l’amianto senza che nessuno si preoccupasse di difenderli? Che significato hanno e come si superano i confini, reali o virtuali, locali o internazionali? Cosa accade quando si arriva al punto massimo. (Udinetoday.it)

Usa - uragani di fake news - Ampie zone della Florida sono oggi sott’acqua per l’onda d’urto di oltre cinque metri sospinta dall’uragano Milton. Ai danni effettivi che si prevedono catastrofici, è già preventivato che si sommeranno, […] The post Usa, uragani di fake news first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)