Calcio femminile: Juventus e Roma si sfidano nel big match della sesta giornata. Fiorentina e Inter alla finestra

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il fine settimanagrande sfida. Proprio in occasionepausa legata agli impegniNazionale maschile, la Serie A disfodera il suo piatto forte. Si svolgerà infatti domenica 13 ottobre, bigvalido per laSerie A 2024-2025 in scena eccezionalmente tra le mura dell’Allianz Stadium. Grande l’attesa per una disputa che, verosimilmente, si giocherà davanti al pubblico delle grandi occasioni, considerato anche lo stato di grazia delle bianconere, impeccabili in questa prima fase di stagione con il primo posto in solitaria a punteggio pieno in Campionato e il percorso di soli successi compiuto fino a questo momento in Champions.