Buio in sala a Cesenatico: ritorna il Cinema Rex al Palazzo del Turismo (Di venerdì 11 ottobre 2024) A seguito dell’ottimo successo di pubblico della stagione 2023/2024 il Palazzo del Turismo di Cesenatico ospiterà nuovamente il Cinema Rex nella sala “Rognoni” con una capienza di 150 spettatori allestita con sistema Cinematografico digitale. ritorna il Cinema di paese, il Cinema della comunità Cesenatoday.it - Buio in sala a Cesenatico: ritorna il Cinema Rex al Palazzo del Turismo Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A seguito dell’ottimo successo di pubblico della stagione 2023/2024 ildeldiospiterà nuovamente ilRex nella“Rognoni” con una capienza di 150 spettatori allestita con sistematografico digitale.ildi paese, ildella comunità

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa parrocchiale Sala di Cesenatico - La parrocchia di Sala di Cesenatico è in festa per celebrare la Madonna del Rosario. Un ricco programma liturgico e ricreativo che avrà nel week-end del 5-6 ottobre il suo culmine. Mercoledì 2 ottobre ore 20 S. Messa celebrata dal Vescovo nell'anniversario della morte della Serva di Dio... (Cesenatoday.it)

Un weekend in camicia rossa : Garibaldi ‘riparte’ da Cesenatico. Sala vince il palio della Cuccagna - I partecipanti hanno poi imboccato corso Giuseppe Garibaldi accompagnati dalle autorità e dalla banda della “Città di Gradara”, per fermarsi di fronte alla vecchia casa sul porto dove riposò Anita Garibaldi nella notte fra il 1° e il 2 agosto 1849; a seguire il corteo si è diretto davanti al cippo in piazza Ciceruacchio per il saluto ufficiale ai partecipanti da parte delle autorità, del sindaco ... (Ilrestodelcarlino.it)