Alexa Bliss rompe il silenzio sul suo ritorno in ring

Alexa Bliss è ormai assente dalla WWE da Gennaio 2023 e ha dato alla luce la sua prima figlia a Novembre dello stesso anno. Tuttavia ci sono stati segnali che suggeriscono che il suo ritorno possa avvenire prima di quanto ci aspettassimo. La piccola miss Bliss non ha fatto molto per nascondere che fosse tornata ad allenarsi e come ricordiamo, nella puntata di Raw del 23 Settembre la sua bambola Lily è apparsa sullo sfondo durante un segmento del Judgment Day.

Il post di Alexa Bliss

Nonostante la quantità crescente di speculazioni sul suo ritorno, Alexa ha continuato ad ignorare le voci fino ad ora. In un post pubblicato nelle sue storie, la Bliss ha confermato che tornerà in WWE, esortando in modo simpatico i suoi fan a godersi i contenuti che pubblica attualmente: "Per tutte le domande nei miei commenti si, tornerò.

