World University Rankings 2025: Sant'Anna tra le migliori 201 - 250 università al mondo (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Scuola Superiore Sant'Anna conferma il proprio posizionamento nel ranking THE - World University Rankings 2025, diffuso da Times Higher Education e, in questo caso, riferito ai migliori atenei di tutto il mondo, indipendentemente dal dimensionamento o dall'anno di fondazione.Nella

