VII Giornata Nazionale dello Sport a Benevento, l’appuntamento venerdi 11 ottobre (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì a Benevento presso gli impianti Sportovi dell’Istituto ‘Della Salle’, si terrà la VII Giornata Nazionale dello Sport organizzata dall’Unione Sportiva ACLI Nazionale. La Giornata Nazionale “Lo Sport che vogliamo” risorsa per le comunità, è un evento promosso dall’ US Acli per valorizzare il binomio Sport e cittadinanza attraverso i tanti modi in cui l’US Acli è presente sul territorio. Una evento che si realizza in contemporanea su tutto il territorio Nazionale, in luoghi simbolo di cittadinanza vissuta o negata da sostenere o rilanciare attraverso lo Sport; si differenzia secondo le esigenze Sportive e sociali locali; mira a promuovere e valorizzare le potenzialità e responsabilità dello Sport per la crescita culturale e sociale del territorio e dei cittadini. Anteprima24.it - VII Giornata Nazionale dello Sport a Benevento, l’appuntamento venerdi 11 ottobre Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì apresso gli impiantiovi dell’Istituto ‘Della Salle’, si terrà la VIIorganizzata dall’Unioneiva ACLI. La“Loche vogliamo” risorsa per le comunità, è un evento promosso dall’ US Acli per valorizzare il binomioe cittadinanza attraverso i tanti modi in cui l’US Acli è presente sul territorio. Una evento che si realizza in contemporanea su tutto il territorio, in luoghi simbolo di cittadinanza vissuta o negata da sostenere o rilanciare attraverso lo; si differenzia secondo le esigenzeive e sociali locali; mira a promuovere e valorizzare le potenzialità e responsabilitàper la crescita culturale e sociale del territorio e dei cittadini.

