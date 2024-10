Usa, Google verso lo "spezzatino": "Troppe violazioni dell'Antitrust, porre fine a monopolio nelle ricerche online" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Google verso lo "spezzatino". Il Dipartimento di giustizia Usa starebbe valutando l'ipotesi dopo la vittoria di agosto nel caso Antitrust per porre un freno al monopolio nel settore delle ricerche online. A lanciare l'indiscrezione è il Financial Times. Scorporare Google per contrastare il monopolio Ilgiornaleditalia.it - Usa, Google verso lo "spezzatino": "Troppe violazioni dell'Antitrust, porre fine a monopolio nelle ricerche online" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)lo "". Il Dipartimento di giustizia Usa starebbe valutando l'ipotesi dopo la vittoria di agosto nel casoperun freno alnel settore. A lanciare l'indiscrezione è il Financial Times. Scorporareper contrastare il

