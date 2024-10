Nadal dice addio al tennis, si ritira uno dei più grandi atleti e agonisti di tutti i tempi e di tutti gli sport (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nadal dice addio al tennis, si ritira uno dei più grandi atleti e agonisti di tutti i tempi e di tutti gli sport Rafa Nadal, a 37 anni, dice addio al tennis agonistico. Con un messaggio sui social, il tennis maiorchino ha annunciato che non giocherà più, che la fase finale della Coppa Davis sarà il suo ultimo torneo. Che le condizioni fisiche non gli consentono di poter essere al meglio. È stato uno dei più grandi atleti e agonisti di tutti i tempi e di tutti gli sport. L’incarnazione dello sport. Del principio “arrendersi mai”. Con Roger Federer ha dato vita a una delle più suggestive (e leali) rivalità del tennis e dello sport. Le finali a Wimbledon restano nel mito del tennis al pari di quelle tra Borg e McEnroe. El Mundo Deportivo scrive così: Rafa Nadal, 37 anni, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro. Ilnapolista.it - Nadal dice addio al tennis, si ritira uno dei più grandi atleti e agonisti di tutti i tempi e di tutti gli sport Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)al, siuno dei piùdie digliRafa, a 37 anni,alco. Con un messaggio sui social, ilmaiorchino ha annunciato che non giocherà più, che la fase finale della Coppa Davis sarà il suo ultimo torneo. Che le condizioni fisiche non gli consentono di poter essere al meglio. È stato uno dei piùdie digli. L’incarnazione dello. Del principio “arrendersi mai”. Con Roger Federer ha dato vita a una delle più suggestive (e leali) rivalità dele dello. Le finali a Wimbledon restano nel mito delal pari di quelle tra Borg e McEnroe. El Mundo Deportivo scrive così: Rafa, 37 anni, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro.

