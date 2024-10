Gamberorosso.it - "Mia madre è sempre stata la cuoca, senza di lei non possiamo continuare". Chiude nel silenzio la storica trattoria Le Carceri

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Era una delle mete gastronomiche dei Castelli Romani, un luogo che aveva saputo coniugare la cucina tradizionale con il fascino dell’edificio in cui si trovava, un antico carcere del 1732. Oggi, però, laLedi Genzanoi battenti, dopo la scomparsa della suae colonna portante, la signora Franca Mattoccia. Il ristorante, situato in via Nazario Sauro, era noto non solo per i suoi piatti tipici della cucina romana e castellana, ma anche per l'atmosfera unica che si respirava all'interno delle sue mura di pietra, vestigia delle prigioni attive fino agli anni Sessanta. Dopo decenni di attività, però, la famiglia Zaccheri, che ne ha portato avanti la gestione fin dagli anni Settanta, ha deciso che non era più possibile