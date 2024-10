Meloni riceve Zelensky: "Abbiamo discusso dell'invio di nuove armi". Ma la premier: "Noi per giusta pace e ricostruzione" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lui la ringrazia, lei parla di pace. Al termine della cena, che poi è uno dei tanti bilaterali di Volodymyr Zelensky in questo tour europeo, Giorgia Meloni a sorpresa convoca il podio delle dichiarazioni inizialmente non previste. La premier spiega: "L'Ucraina continua a vivere sotto bombardamenti indiscriminati contro obiettivi civili e infrastrutture critiche, Inizia il terzo inverno di guerra con metà della rete elettrica fuori uso. Ciò nonostante il popolo ucraino continua a resistere in modo eroico perché è un popolo che vuole essere libero di scegliere il proprio futuro ed è responsabilità della comunità internazionale aiutarlo in questa speranza". Da qui l'annuncio della presidente del Consiglio italiano. Una conferenza per la ricostruzione a Roma i prossimi 10 e 11 luglio. Meloni parla di negoziato credibile con Mosca. E aggiunge che la pace "non è una resa". Ilfoglio.it - Meloni riceve Zelensky: "Abbiamo discusso dell'invio di nuove armi". Ma la premier: "Noi per giusta pace e ricostruzione" Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lui la ringrazia, lei parla di. Al terminea cena, che poi è uno dei tanti bilaterali di Volodymyrin questo tour europeo, Giorgiaa sorpresa convoca il podioe dichiarazioni inizialmente non previste. Laspiega: "L'Ucraina continua a vivere sotto bombardamenti indiscriminati contro obiettivi civili e infrastrutture critiche, Inizia il terzo inverno di guerra con metàa rete elettrica fuori uso. Ciò nonostante il popolo ucraino continua a resistere in modo eroico perché è un popolo che vuole essere libero di scegliere il proprio futuro ed è responsabilitàa comunità internazionale aiutarlo in questa speranza". Da qui l'annuncioa presidente del Consiglio italiano. Una conferenza per laa Roma i prossimi 10 e 11 luglio.parla di negoziato credibile con Mosca. E aggiunge che la"non è una resa".

L'incontro tra Meloni e Zelensky a Roma : "La pace non può essere resa" - AGI - "L'obiettivo del nostro sostegno è mettere l'Ucraina nelle migliori condizioni possibili a un tavolo di pace. Non si tratta di forma, è per noi una forma di continuità necessaria di sostegno all'Ucraina, una nazione che è stata brutalmente, ingiustificatamente e illegalmente aggredita ormai 955 giorni fa dalla Federazione russa che non accettava l'idea di un'Ucraina prospera, democratica e ... (Agi.it)

Zelensky incontra Meloni a Roma - . L’aereo con […] The post Zelensky incontra Meloni a Roma appeared first on L'Identità. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a villa Pamphili, a Roma, per l’incontro con il premier Giorgia Meloni, presso il “Casino del bel respiro”. Ad accoglierlo i granatieri di Sardegna e la banda dei carabinieri che hanno suonato gli inni nazionali di Italia e Ucraina. (Lidentita.it)

Meloni-Zelensky : pace non può esser resa - Zelensky ha illustrato alla premier il piano ucraino per la vittoria: Mosca, dice, "ignora la diplomazia". A Roma il 10 e 11 luglio 2025 ci sarà la conferenza per la ricostruzione in Ucraina, aggiunge Meloni. 10 "Il popolo ucraino vuole essere libero, l'Italia continuerà a fare tutto il possibile per sostenerlo. (Televideo.rai.it)