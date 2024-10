Maltempo, aereo Colonia-Roma nella tempesta: «Turbolenza mai vista prima, un passeggero colpito da infarto. Pensavamo di morire tutti» (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Non ho chiuso occhio tutta la notte ma sono felice di essere ancora qui per poter raccontare di aver superato questa brutta avventura». Angela Velenosi vola da 30 anni e non è Leggo.it - Maltempo, aereo Colonia-Roma nella tempesta: «Turbolenza mai vista prima, un passeggero colpito da infarto. Pensavamo di morire tutti» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Non ho chiuso occhio tutta la notte ma sono felice di essere ancora qui per poter raccontare di aver superato questa brutta avventura». Angela Velenosi vola da 30 anni e non è

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - aereo diretto a Roma nella tempesta : “Pensavamo di morire tutti” - Quando i velivoli incontrano una turbolenza non è un’esperienza piacevole e la storia di Angela Velenosi ne è la dimostrazione. Per 25 minuti abbiamo affrontato turbolenze tali che molti si sono sentiti male e un passeggero è stato colpito da infarto: non si potevano muovere neppure le hostess tanto che l’uomo è stato adagiato per terra. (Tvzap.it)

La scomparsa - il maltempo il giallo del relitto : mistero sull'aereo disperso - Un aereo da turismo di piccole dimensioni con a bordo tre persone è riportato come disperso. Elicotteri e squadre di soccorso sono alla ricerca del velivolo nonostante il forte maltempo: la speranza è quella di trovare dei superstiti. (Ilgiornale.it)

Aereo disperso - a bordo tre persone : erano partite dalla zona di Modena - il maltempo complica le ricerche - Un aereo turistico biposto risulta disperso sull'appennino tosco-emiliano. Il velivolo era partito da Modena. Il maltempo rallenta le ricerche. (Notizie.virgilio.it)