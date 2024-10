La nuova Mobilize Duo è la risposta del gruppo Renault alla Citroen Ami (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mobilize rilancia l’originale due posti in linea disponibile in due versioni e due motorizzazioni, Mobilize Duo e Bento. Dday.it - La nuova Mobilize Duo è la risposta del gruppo Renault alla Citroen Ami Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)rilancia l’originale due posti in linea disponibile in due versioni e due motorizzazioni,Duo e Bento.

