Italia-Belgio Spalletti | Vi spiego perché Pellegrini ha fatto quel fallo Ma non ha sbagliato solo lui

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Partita faticosa per l’, che dopo il dominio è stata costretta a rincorrere per l’espulsione diper un fallaccio su Theate L’pareggia per 2-2 contro ilall’Olimpico. Un punto d’oro per come si era messa la partita visto il rosso a, un rammarico considerando il doppio vantaggio e la prestazione importante degli Azzurri fino all’espulsione.– calciomercato.itNel postpartita le parole in conferenza stampa del ct della Nazionale Luciano: Quaranta minuti di dominio, senza il rosso parlavamo di altro. Ma il pareggio è un ottimo risultato. “La descrizione è che ci sono degli episoi che a volte buttano all’aria le partite, bisogna essere bravi da sapere direzionare anche quegli episodi, a volte come stasera non è possibile. La descrizione della gara è il dispiacere dei ragazzi a fine partita per non aver vinto.