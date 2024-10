Italia-Belgio, Spalletti: “Ci sono episodi che cambiano le partite” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Ci sono degli episodi che cambiano le partite. Poi abbiamo preso gol subito dopo l’espulsione. A volte ci sono gare che vengono segnate non da quel che è il calcio giocato, ma da cose che vanno al di là delle tattiche. Avevamo la possibilità di giocarla bene anche nel secondo tempo“. Lo ha detto a Rai Sport il ct azzurro Luciano Spalletti dopo il 2-2 contro il Belgio in Nations League. “Mi focalizzerei su come abbiamo perso un paio di palloni. Loro hanno qualità negli spazi larghi e hanno calciatori di livello top negli uno contro uno – ha aggiunto il tecnico –. Bisogna fare raddoppi che costringono la squadra ad abbassarsi. Sotto l’aspetto del gioco non abbiamo sofferto moltissimo, ma solo sugli episodi dei calci piazzati”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Cideglichele. Poi abbiamo preso gol subito dopo l’espulsione. A volte cigare che vengono segnate non da quel che è il calcio giocato, ma da cose che vanno al di là delle tattiche. Avevamo la possibilità di giocarla bene anche nel secondo tempo“. Lo ha detto a Rai Sport il ct azzurro Lucianodopo il 2-2 contro ilin Nations League. “Mi focalizzerei su come abbiamo perso un paio di palloni. Loro hanno qualità negli spazi larghi e hanno calciatori di livello top negli uno contro uno – ha aggiunto il tecnico –. Bisogna fare raddoppi che costringono la squadra ad abbassarsi. Sotto l’aspetto del gioco non abbiamo sofferto moltissimo, ma solo suglidei calci piazzati”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spalletti : «Ci sono episodi che cambiano le partite. Loro anche un po’ fortunati» - . Parole che hanno scosso le solide basi del corporativismo calcistico e che hanno imbarazzato i media spesso attenti a non agitare troppo le acque del calcio italiano. In Belgio cominciano a chiedersi se sia il caso di proseguire con Tedesco. È una mattanza. Restano i primi 40 minuti. Una giocata da applausi con Dimarco che ha cambia gioco al buio, per Cambiaso che accorre da destra, si ... (Ilnapolista.it)

Inter - Inzaghi : “Arbitri? Ci sono tanti episodi al limite - ma per fortuna c’è il Var” - Le prime sette giornate ci hanno dimostrato che tutte le gare sono insidiose e cercheremo di fare del nostro meglio”. Fortunatamente abbiamo uno strumento importante che è il Var”. Noi ci stiamo attrezzando e stiamo lavorando bene”. “Come sta Thuram? Ieri mi sono sentito con il medico dell’Inter, sembra stia un pochino meglio, c’è qualche apprensione, adesso lo vedrà anche lo staff della Francia ... (Sportface.it)

Due minori sono stati denunciati per episodi di bullismo - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Due minori sono stati denunciati dai carabinieri per violenza privata, danneggiamento e tentato furto aggravato. Le ipotesi di reato ricalcano gli atteggiamenti di bullismo tenuti da due tredicenni nei confronti di un minore loro coetaneo... (Bolognatoday.it)