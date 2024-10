Inter, Thuram nella lista del Psg: osservatori in Italia, quanto vale la clausola (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sette gol in sette partite di campionato. Più tre assist. Marcus Thuram ha ricominciato la stagione da dove aveva Interrotto quella precedente: Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sette gol in sette partite di campionato. Più tre assist. Marcusha ricominciato la stagione da dove avevarotto quella precedente:

