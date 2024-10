Il Cenacolo Francescano riapre le porte: parte la nuova stagione (Di giovedì 10 ottobre 2024) È in arrivo la stagione 2024/2025 del Teatro Cenacolo Francescano. La storica struttura di piazza Cappuccini sta per riaprire le porte dopo la pausa estiva tra grandi classici ed elementi di novità sostanziale, con cinema e spettacoli a tenere compagnia per tutto il lungo periodo invernale Leccotoday.it - Il Cenacolo Francescano riapre le porte: parte la nuova stagione Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) È in arrivo la2024/2025 del Teatro. La storica struttura di piazza Cappuccini sta per riaprire ledopo la pausa estiva tra grandi classici ed elementi di novità sostanziale, con cinema e spettacoli a tenere compagnia per tutto il lungo periodo invernale

