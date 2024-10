Giampaolo Morelli: «Sesso virtuale e divertimento, il cinema la mia salvezza». Sedotto da Maria Chiara Giannetta (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alla sua quarta regia, Giampaolo Morelli torna a indagare le relazioni con ?L'amore e altre seghe mentali?, commedia in sala dal 17 ottobre che lo vede anche protagonista nel ruolo di Leggo.it - Giampaolo Morelli: «Sesso virtuale e divertimento, il cinema la mia salvezza». Sedotto da Maria Chiara Giannetta Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alla sua quarta regia,torna a indagare le relazioni con ?L'amore e altre seghe mentali?, commedia in sala dal 17 ottobre che lo vede anche protagonista nel ruolo di

L'Amore e altre seghe mentali : Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta in una commedia scorretta ma pulita - Giampaolo Morelli è il regista e protagonista de L'Amore e altre seghe mentali, che parla di paura d?amare, autoerotismo e amicizia. Nel cast anche Maria Chiara Giannetta, che insieme a Morelli ha presentato il film oggi alla stampa. (Comingsoon.it)

Giampaolo Morelli : “Trattato da stupido per la dislessia. Ilary Blasi nel mio film? L’ho voluta proteggere” - Il film segna anche il debutto di Ilary Blasi nella recitazione: "La sua forza piĂą grande? Una buona dose di autoironia". Continua a leggere . Intervista a Giampaolo Morelli, attore e regista in "L'amore e altre seghe mentali", nelle sale dal 17 ottobre. "Ho un passato come timido e dislessico, per tutta la vita ho cercato di superare i miei limiti - svela a Fanpage. (Fanpage.it)

Le Iene - il monologo di Giampaolo Morelli : “Noi dislessici abbiamo un modo tutto nostro di imparare le cose” | Video Mediaset - La dove qualcuno vede delle differenze da appianare, delle debolezze da nascondere o da curare, io invece vedo sempre dei punti di forza su cui costruire». A me piace pensare che il cervello di Walt Disney, Beethoven, Einstein e decine di migliaia di ragazzi in Italia semplicemente funzioni in maniera diversa». (Superguidatv.it)

Verissimo - tra gli ospiti del weekend Giampaolo Morelli ed Eleonora Giorgi con Massimo Ciavarro - . Silvia Toffanin accoglie Gerry Scotti, da mercoledì 9 ottobre su Canale 5 con la nuova edizione di Io Canto Generation. In studio, per la prima volta Dora Moroni e la vita e la carriera di Giampaolo Morelli, dal 17 ottobre nelle sale con un nuovo film di cui firma anche la regia. 00 dopo mesi di silenzio e di mistero sul suo ritiro improvviso dal mondo del tennis, in esclusiva a Verissimo, ... (Spettacolo.eu)

“Mia madre era malata - stava per morire e con una lettera mi ha detto che il mio vero padre era un altro” : Giampaolo Morelli scioccato a Verissimo - Diciamo che, sai, sono notizie che arrivano scioccanti, anche se arrivano in tarda età sono sempre devastanti, però che dire non è che io me l’aspettassi, ma ho rimesso insieme tanti tasselli della mia vita familiare. Il regista è stato ospite nel salotto di “Verissimo” e ha rivelato un aspetto inedito della sua famiglia. (Ilfattoquotidiano.it)