Coppa Italia, il Tamai vince ai rigori il derby con il Fiume Bannia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tamai - Fiume VENETO Bannia 5-4 dcrTamai: Giordano, Migotto (77° Mariotto), Zossi, Parpinel, Bortolin A., Piasentin, Stiso, Consorti (86° Mestre), Zorzetto, Carniello (51° Grizzo), Bougma. Allenatore Stefano De AgostiniFiume VENETO Bannia: Plai A., Fabbretto, Guizzo, Di Lazzaro (65° Pordenonetoday.it - Coppa Italia, il Tamai vince ai rigori il derby con il Fiume Bannia Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)VENETO5-4 dcr: Giordano, Migotto (77° Mariotto), Zossi, Parpinel, Bortolin A., Piasentin, Stiso, Consorti (86° Mestre), Zorzetto, Carniello (51° Grizzo), Bougma. Allenatore Stefano De AgostiniVENETO: Plai A., Fabbretto, Guizzo, Di Lazzaro (65°

