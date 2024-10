Cina: leader aziendale, dazi protezionistici UE su EV nazionali sono decisione sbagliata (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pechino, 10 ott – (Xinhua) – La recente decisione dell’UE di imporre dazi punitivi sui veicoli elettrici cinesi a batteria e’ una decisione sbagliata con implicazioni negative, ha dichiarato un leader aziendale svizzero in un’intervista a Xinhua. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: leader aziendale, dazi protezionistici UE su EV nazionali sono decisione sbagliata Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pechino, 10 ott – (Xinhua) – La recentedell’UE di imporrepunitivi sui veicoli elettrici cinesi a batteria e’ unacon implicazioni negative, ha dichiarato unsvizzero in un’intervista a Xinhua. Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Leader aziendale - dazi protezionistici di UE su EV cinesi sono decisione sbagliata - E’ successo anche in Europa e negli Stati Uniti”, ha dichiarato l’esperto. Sia l’UE che gli Stati Uniti hanno aumentato in modo significativo le sovvenzioni per l’energia pulita negli ultimi anni, compresi i sussidi e i prestiti per i produttori di veicoli elettrici. (Xin) Agenzia Xinhua. “Questo tipo di aiuti statali avviene in tutti i Paesi. (Romadailynews.it)

Leader aziendale - dazi protezionistici di UE su EV cinesi sono decisione sbagliata - “Uno degli elementi chiave che le case automobilistiche tradizionali non padroneggiano e’ la batteria, e la batteria e’ molto importante”, ha affermato Monnier, aggiungendo che le aziende cinesi sono leader in termini di batterie. Alla luce della bozza di decisione, Monnier ha suggerito che i negoziati tra i due blocchi economici rappresentano un approccio migliore. (Romadailynews.it)