Benevento Videosorveglianza ok al progetto di fattibilità tecnico-economica

(Di giovedì 10 ottobre 2024). Pasquariello: “Potremo così rafforzare il sistema video finalizzato al contrasto dei reati predatori”. La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha proceduto stamane all’approvazione deldiper il potenziamento dell’impianto dicittadina. “Il Ministero degli Interni – nell’ambito del Programma operativo per il rafforzmamento delle condizioni di legalità e dello sviluppo economico sui territori – ha assegnato auna quota pari a 216 mila euro. Oggi, con il piano di, completiamo l’iter, perfettamente in linea con i tempi, per l’attivazione ed erogazione dei contributi stanziati”, spiega, nell’illustrare i contenuti della delibera, l’assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello.