Beach soccer, qualificazioni Mondiali 2025: Italia sconfitta dalla Danimarca (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Italia perde con la Danimarca nella prima partita del secondo girone delle qualificazioni ai Mondiali 2025, in programma dall'1-11 maggio alle Seychelles (1-11 maggio 2025). 3-2 per gli scandinavi al termine dei tempi supplementari che si prendono la rivincita sugli azzurri dopo il 6-3 nel primo girone Il cammino dell'Italia si complica e non poco. Nell'altra gara del girone la Bielorussia ha infatti battuto 9-3 la Svizzera e proprio i bielorussi saranno gli avversari della sfida di domani (ore 14.15, diretta Vivo Azzurro TV) in una gara che di fatto diventa da dentro o fuori contro un avversario di altissima caratura, contro cui i ragazzi di Del Duca hanno giocato la semifinale del Mondiale di Dubai lo scorso febbraio.

Italia-Irlanda in tv : data - orario e diretta streaming Qualificazioni Europei U21 2025 - Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Italia-Irlanda, match valevole per la decima giornata del girone A delle qualificazioni agli Europei U21 2025. Italia-Irlanda, come seguire il match La partita andrà in scena nella giornata di martedì 15 ottobre alle ore 18:30; la diretta televisiva sarà affidata a Rai 2, mentre lo streaming sarà disponibile su ... (Sportface.it)

Probabili formazioni Italia-Irlanda Under 21 : qualificazioni Europei 2025 - Si gioca martedì 15 ottobre, allo stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste con fischio d’inizio alle 18. Se la Norvegia, battuta 3-0 dall’Italia a Stavanger con la tripletta di Tommaso Baldanzi, batte l’Irlanda, gli Azzurrini festeggerebbero con quattro giorni di anticipo. In attacco Gnonto ed Esposito. LE SCELTE – Spazio al 4-3-1-2 con Baldanzi trequartista. (Sportface.it)

Beach soccer - Qualificazioni Mondiali 2025 : Italia agli ottavi - The post Beach soccer, Qualificazioni Mondiali 2025: Italia agli ottavi appeared first on SportFace. . L’Italia di beach soccer avanza agli ottavi di finale nelle qualificazioni ai Mondiali 2025, in programma alle Seychelles dall’1 all’11 maggio dell’anno prossimo. Domani, al termine dell’ultima gara della prima fase a gironi, ci saranno i sorteggi per definire gli accoppiamenti dell’inizio ... (Sportface.it)