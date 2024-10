Avete sentito cosa ha detto Buffon durante il matrimonio con Ilaria D’Amico? Frase indelicata contro Alena Seredova (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dieci giorni fa, dopo tanti anni insieme, Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sono uniti in matrimonio: inaspettatamente, però, il noto portiere ha fatto alcune dichiarazioni contro l’ex moglie Alena Seredova. cosa ha detto? Come sappiamo, il legame fra Buffon e la sua attuale dolce metà è sempre stato controverso dal punto di vista della cronaca rosa: i due hanno iniziato a frequentarsi quando lui era ancora sposato con la modella ceca. Alena Seredova scoprì il flirt fra l’ex marito e Ilaria D’Amico tramite i giornali, che li avevano immortalati durante una scappatella clandestina Il tradimento di Gigi nei suoi confronti ha, comprensibilmente, creato un grosso trauma nella sua ex moglie che, nonostante oggi sia sposata e felice con Alessandro Nasi, non dimentica ciò che ha patito in passato. Donnapop.it - Avete sentito cosa ha detto Buffon durante il matrimonio con Ilaria D’Amico? Frase indelicata contro Alena Seredova Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dieci giorni fa, dopo tanti anni insieme, Gigisi sono uniti in: inaspettatamente, però, il noto portiere ha fatto alcune dichiarazionil’ex moglieha? Come sappiamo, il legame frae la sua attuale dolce metà è sempre statoverso dal punto di vista della cronaca rosa: i due hanno iniziato a frequentarsi quando lui era ancora sposato con la modella ceca.scoprì il flirt fra l’ex marito etramite i giornali, che li avevano immortalatiuna scappatella clandestina Il tradimento di Gigi nei suoi confronti ha, comprensibilmente, creato un grosso trauma nella sua ex moglie che, nonostante oggi sia sposata e felice con Alessandro Nasi, non dimentica ciò che ha patito in passato.

