Amici di Maria De Filippi anticipazioni terza puntata del 13 ottobre 2024: ospiti e sfide | Spoiler (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cosa è accaduto nella terza puntata di Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per la puntata in onda domenica 13 ottobre 2024 a partire dalle 14 circa su Canale 5? Ecco ospiti, ma anche i dettagli su prove e sfide. Dopo quanto accaduto la scorsa settimana, ci sono numerosi ragazzi che hanno voglia di prendersi una rivincita e di dimostrare quanto valgono. Leggete insieme a noi gli Spoiler ! Amici di Maria De Filippi anticipazioni e ospiti: chi vi sarà in studio? Abbiamo visto settimana scorsa Gigi D'Alessio fare da giudice alla sfida di canto ed Eleonora Abbagnato dare i voti ai ballerini. Questa settimana chi vi sarà? Ricordando che questo articolo è protetto da copyright.

Anticipazioni Amici 24 - puntata 13 ottobre : sfide - eliminato e classifiche - Nel frattempo, un'altra protagonista della puntata di Amici di domenica 13 ottobre 2024 sarà Alena, che affronterà la sua prima sfida. Diego ha raccontato a Maria De Filippi le sue difficoltà: "Mi sento come se avessi già fallito". Cosa è successo durante la registrazione di oggi di Amici 24? Le registrazioni si sono concluse nel pomeriggio di giovedì 10 ottobre e siamo pronti a svelarvi cosa ...

