Alan Friedman: “Voto in bilico tra Kamala Harris e Donald Trump, ma ormai l’impero USA è vicino alla sua fine” (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'intervista di Fanpage.it a Alan Friedman, giornalista statunitense esperto di economia: "Chi vince le elezioni USA tra Kamala Harris e Donald Trump? Difficile dirlo, il testa a testa è serrato. Ma qualunque sarà il risultato l'impero americano è sulla via del declino, spaccato dai propri conflitti interni". Fanpage.it - Alan Friedman: “Voto in bilico tra Kamala Harris e Donald Trump, ma ormai l’impero USA è vicino alla sua fine” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'intervista di Fanpage.it a, giornalista statunitense esperto di economia: "Chi vince le elezioni USA tra? Difficile dirlo, il testa a testa è serrato. Ma qualunque sarà il risultato l'impero americano è sulla via del declino, spaccato dai propri conflitti interni".

