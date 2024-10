Formiche.net - Underwater, a Venezia l’Italia mostra al mondo il futuro dell’ambiente sottomarino

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sondare gli abissi, carpirne segreti e opportunità e negli stessi orientarsi, questo è il fulcro del 14esimo Trans-Regional Seapower Symposium (T-), il forum marittimo internazionale biennale che vede raccolti esponenti dalle Marine militari di oltre 60 Paesi, tra partner e Alleati. Il Simposio, ospitato presso l’Arsenale della Marina militare (sede dell’Istituto di studi militari marittimi) dall’8 al 10 ottobre, vedrà il dominioal centro del dibattito. “A Spotlight on the Depths: theas the new frontier for humankind” sarà infatti il tema conduttore della tre giornina che raccoglierà oltre 300 delegazioni tra Marine alleate, partner e organizzazioni internazionali.