Treni: "Situazione inaccettabile, offeso e indignato dalla gestione di Rfi" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questa mattina a Palazzo Lombardia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, hanno incontrato i rappresentanti di FerrovieNord, RFI e Trenord. Oggetto della riunione la Situazione relativa al trasporto ferroviario in Sondriotoday.it - Treni: "Situazione inaccettabile, offeso e indignato dalla gestione di Rfi" Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questa mattina a Palazzo Lombardia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, hanno incontrato i rappresentanti di FerrovieNord, RFI e Trenord. Oggetto della riunione larelativa al trasporto ferroviario in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Treni : in Lombardia riprendono a funzionare nove linee. Quali sono e come sono state potenziate - Questo intervento parzialmente era già stato messo in atto dal 10 giugno fra Milano e Colico e consentirà di completare l’offerta fino a garantire una corsa ogni ora per direzione fra Milano Centrale e la Valtellina. Sia sulla linea Milano-Tirano sia sui collegamenti locali Lecco-Sondrio e Sondrio-Tirano l’intera offerta continuerà a essere garantita da treni di nuova generazione: convogli ... (Ilgiorno.it)

Trenord - finiti i primi lavori : i nuovi orari dei treni in Lombardia - Terminati i lavori estivi sulle ferrovie lombarde, nuovi treni sulle linee. Da lunedì 9 settembre riprenderà interamente la circolazione ferroviaria su nove linee, interessate durante gli scorsi mesi da interruzioni parziali o totali per consentire lo svolgimento di lavori di potenziamento... (Leccotoday.it)

Riparte la stagione dei treni storici in Lombardia - tutti i percorsi da Milano - . L' iniziativa, promossa dall'assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani, è giunta all'ottava edizione. . Tornano in Lombardia i viaggi dei treni storici. Il prossimo appuntamento. (Milanotoday.it)