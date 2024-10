Thesocialpost.it - Strangola la moglie davanti ai figli, 30enne fermato nel Casertano

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) San Felice a Cancello (Caserta) – Hato ladi 24 anni, uccidendola, al culmine di una lite casalinga; e lo ha fattoai duepiccoli di 4 e 6 anni. Il grave episodio di violenza domestica si è verificato questa mattina alle 5 in una casa a San Felice a Cancello. L’autore del gesto, un uomo di 30 anni di origine albanese, è statodalle forze dell’ordine e portato in caserma. I carabinieri lo hanno preso in custodia e attendono l’intervento del magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere per avviare le procedure del caso. La vittima lascia duepiccoli, presenti al momento del tragico evento. Questo drammatico episodio riporta al centro dell’attenzione la questione della violenza domestica, un problema ancora troppo diffuso. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto.