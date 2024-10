Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 11 al 13 ottobre (Di mercoledĂŹ 9 ottobre 2024) La Stazione Marittima di Salerno ospita l'ottava edizione di In Vino Civitas dal 12 al 14 ottobre. Un evento imperdibile per gli amanti del vino, con 113 espositori e quasi mille etichette italiane. Tra masterclass, premi e iniziative contro lo spreco alimentare, il Salone del Vino promuove il Salernotoday.it - Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 11 al 13 ottobre Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledĂŹ 9 ottobre 2024) La Stazione Marittima diospita l'ottava edizione di In Vino Civitas dal 12 al 14. Un evento imperdibile per gli amanti del vino, con 113 espositori e quasi mille etichette italiane. Tra masterclass, premi e iniziative contro lo spreco alimentare, il Salone del Vino promuove il

ANC Salerno : l'11 ottobre l’annuale convegno-spettacolo - con le performances dei comici Rai Alessandro Bolide - Salvatore Turco e Peppe Laurato - “Dal Bilancio alla bancabilità d’impresa”, questo il titolo del convegno annuale organizzato dall’Associazione Nazionale Commercialisti Salerno (ANC), in sinergia con l’O.D.C.E.C Salerno, che si terrà presso il “Salone Bottiglieri” di Palazzo Sant’Agostino. L’appuntamento, patrocinato dalla... (Salernotoday.it)

Rubinetti a secco il 10 e l'11 ottobre a Salerno : la mappa dei disagi - Rubinetti a secco, nei prossimi giorni, in varie zone di Salerno: al fine di eseguire interventi programmati relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, sarà sospesa... (Salernotoday.it)

Salerno Legge" - l'8 ottobre nuova raccolta libri presso il bar Chicco Caffè in via Luigi Guercio - MartedÏ 8 settembre, dalle ore 17.30 alle 20.30, si terrà presso il bar Chicco Caffè, in via Luigi Guercio, 168, la raccolta libri del progetto "Salerno Legge", il book crossing ideato e promosso dalla Fondazione Copernico, con il patrocinio del Comune di Salerno e il sostegno della Commissione... (Salernotoday.it)

A Salerno la prima Divorced Night d’Italia : appuntamento per il 12 ottobre - E' in programma a Salerno, sabato 12 ottobre, la prima Divorced Night d’Italia che nasce da un’idea di tre professionisti della comunicazione. In collaborazione con Comehome! applicazione dedicata a creare eventi anche in casa, nascono le  ‘DivorcedAsFuck Nights’: persone divorziate, separate o... (Salernotoday.it)

Salerno - Palazzo Fruscione : dal 5 al 23 ottobre torna “Le Stanze dell’Arte” : in mostra le opere di 21 artisti - ” esplora le molteplici sfaccettature del mondo femminile attraverso le diverse fasi della vita. L’inclusione indica lo stato di appartenenza a qualcosa, a un gruppo di persone o all’intera società , sentendosi accolti e avvolti e godendo pienamente di tutti i diritti e le opportunità che tale appartenenza comporta; ha l’obiettivo di eliminare qualunque forma di discriminazione all’interno di ... (Zon.it)