Lanazione.it - Sarzana, il corpo senza vita di un minorenne ritrovato in un cantiere

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Giallo a. Ildi un ragazzoè statonella notte tra lunedì e martedì in una baracca all’interno deldella passerella di via Emiliana. In base alle prime informazioni il cadavere – ildovrebbe essere di origine straniera – è stato scoperto in avanzato stato di decomposizione. La polizia di Stato ha aperto le indagini sul ritrovamento del. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Secondo quanto appreso potrebbe trattarsi di un ragazzo che si era allontanato da una struttura assistenziale della provincia, ma gli accertamenti sono ancora in corso.