Lo scontro Faraone-Schifani e la richiesta di rimpasto, l'assessore Totò Orlando: "Nessun legame con Italia Viva" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tirato in ballo in questi giorni, seppur il suo nome non sia mai stato fatto nelle dichiarazioni ufficiali, l'assessore Totò Orlando, titolare anche della delega ai Lavori pubblici, interviene nella disputa politica - comprensiva di richiesta di rimpasto pervenuta al sindaco Roberto Lagalla ieri Palermotoday.it - Lo scontro Faraone-Schifani e la richiesta di rimpasto, l'assessore Totò Orlando: "Nessun legame con Italia Viva" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tirato in ballo in questi giorni, seppur il suo nome non sia mai stato fatto nelle dichiarazioni ufficiali, l', titolare anche della delega ai Lavori pubblici, interviene nella disputa politica - comprensiva didipervenuta al sindaco Roberto Lagalla ieri

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Totò Schillaci ricoverato - la richiesta della moglie Barbara - Non ci sono novità, né in negativo né in positivo, la situazione è stazionaria. So quanto Totò stia a cuore alla gente, ma non posso dire altro, grazie“. La richiesta della moglie di Schillaci Barbara Lombardo, moglie di Schillaci dal 2013, ha rivolto una richiesta ai media e ai fan, chiedendo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento difficile: “Capisco l’attenzione, ma vi ... (Calcioweb.eu)