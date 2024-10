Ilrestodelcarlino.it - L’Estoril, un portafortuna. Puccetti è ottimista

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Penultimo round del campionato mondiale Superbike e Supersport questo fine settimana all’Autodromo del, in Portogallo. Il team reggiano KawasakiRacing affronta questo appuntamento per proseguire il lavoro di messa a punto sulle moto di Tito Rabat in Superbike e di Can Oncu in Supersport. Il tracciato portoghese è da sempre favorevole alla Ninja ZX-6R tanto che nel 2020 i piloti della squadra di Manuelhanno conquistato una vittoria, nel 2021 due podi e nel 2022 Can Oncu ha ottenuto un quarto ed un quinto posto in gara. Tito Rabat ha corso recentemente sulla pista alle porte di Lisbona nel Campionato Spagnolo, la conosce bene e questo potrebbe consentirgli di trovare subito il migliore assetto per la sua Ninja ZX-10RR KRT Factory Replica. E’ la sesta volta che la pista delospita le gare WorldSBK e WorldSSP.