Lavori a Belcolle: "Nuovo pronto soccorso entro l'inverno" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) pronto soccorso di Belcolle, la scorsa settimana è iniziata la terza fase dei Lavori di potenziamento, riqualificazione e ampliamento. "Il cantiere - spiega la Asl - è aperto già da alcune settimane e proseguirà nelle prossime, con l'intento di consegnare, entro l'inizio della stagione invernale Viterbotoday.it - Lavori a Belcolle: "Nuovo pronto soccorso entro l'inverno" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)di, la scorsa settimana è iniziata la terza fase deidi potenziamento, riqualificazione e ampliamento. "Il cantiere - spiega la Asl - è aperto già da alcune settimane e proseguirà nelle prossime, con l'intento di consegnare,l'inizio della stagione invernale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Asl Viterbo, potenziamento del Pronto Soccorso, nuovo reparto per la Radiologia vascolare ed interventistica - VITERBO – La scorsa settimana è iniziata la terza fase dei lavori di potenziamento, riqualificazione e ampliamento del Pronto soccorso di Belcolle. Il cantiere è aperto già da alcune settimane e prose ... (online-news.it)

Asl Viterbo, potenziamento del pronto soccorso - NewTuscia – VITERBO – La scorsa settimana è iniziata la terza fase dei lavori di potenziamento, riqualificazione e ampliamento del Pronto soccorso di Belcolle. Il cantiere è aperto già da alcune sett ... (newtuscia.it)

Viterbo – Ricoverato in ospedale il vicesindaco Alfonso Antoniozzi - Brutta caduta in casa, sette costole rotte e un'emorragia che lo terranno lontano fisicamente da Palazzo dei Priori per circa 30 giorni VITERBO - Brutto incid ... (etrurianews.it)