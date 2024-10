La telefonata di Gilardino a Balotelli per riportarlo in Serie A: è in trattativa con il Genoa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Genoa piomba su Balotelli per risollevarsi da un avvio di campionato difficile. C'è stata una telefonata con Gilardino e le trattative sarebbero già cominciate. Fanpage.it - La telefonata di Gilardino a Balotelli per riportarlo in Serie A: è in trattativa con il Genoa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilpiomba super risollevarsi da un avvio di campionato difficile. C'è stata unacone le trattative sarebbero già cominciate.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Balotelli di nuovo in Italia? Stavolta potrebbe succedere davvero. Due club di Serie A si sfidano per l'ex attaccante di Inter e Milan - Genoa su Balotelli: la situazione Il Genoa sta pensando seriamente di riportare Mario Balotelli in Serie A. L'attaccante, svincolato dopo le ultime esperienze in Turchia, è a caccia di una squadra e c ... (informazione.it)

La telefonata di Gilardino a Balotelli per riportarlo in Serie A: è in trattativa con il Genoa - Il Genoa piomba su Balotelli per risollevarsi da un avvio di campionato difficile. C’è stata una telefonata con Gilardino e le trattative sarebbero già cominciate. (fanpage.it)

Balotelli vicino al ritorno in Serie A? Ecco dove potrebbe accasarsi Super Mario - Mario Balotelli potrebbe fare il suo ritorno in Serie A. L'attaccante, originario di Palermo e attualmente svincolato dopo l'esperienza positiva all'Adana Demirspor in Turchia, sarebbe pronto a ... (laziopress.it)