La scaletta del concerto degli Articolo 31 al Forum di Assago, l’ordine delle canzoni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questa sera, 9 ottobre 2024, il Forum di Assago di Milano ospiterà il concerto degli Articolo 31, un ritorno alle hit storiche del duo rap in un concerto attesissimo dai fan. Ecco la probabile scaletta del concerto di questa sera. Fanpage.it - La scaletta del concerto degli Articolo 31 al Forum di Assago, l’ordine delle canzoni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questa sera, 9 ottobre 2024, ildidi Milano ospiterà il31, un ritorno alle hit storiche del duo rap in unattesissimo dai fan. Ecco la probabiledeldi questa sera.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La scaletta del concerto di Ligabue al Teatro San Carlo di Napoli 2024 : l’ordine delle canzoni - Questa sera concerto di Luciano Ligabue al Teatro San Carlo di Napoli. Si parte alle 21, biglietti tutti esauriti. Il cantautore il 18 si esibirà ad Avellino.Continua a leggere . (Fanpage.it)

La scaletta del concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona - l’ordine delle canzoni - Questa sera, giovedì 19 settembre 2024, Claudio Baglioni salirà sul palco dell'Arena di Verona per il primo degli otto appuntamenti, che segneranno anche la fine della sua carriera dal vivo. Qui la scaletta dei brani con cui si potrebbe esibire.Continua a leggere . (Fanpage.it)

La scaletta del concerto dei Co’Sang a Napoli : l’ordine delle canzoni in Piazza del Plebiscito - Questa sera, martedì 17 settembre 2024, i Co'Sang ritornano in concerto a Piazza Plebiscito a Napoli, per la prima delle due date consecutive. Qui la scaletta dei brani con cui si potrebbero esibire.Continua a leggere . (Fanpage.it)