La mamma di Sammy Basso: “Averlo come figlio è stato un dono meraviglioso, ha saputo toccare corde pazzesche in tutti” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La mamma di Sammy Basso: “Averlo come figlio è stato un dono” Sammy Basso è stato un dono meraviglioso: lo afferma Laura Lucchin, la mamma del 28enne affetto da progeria, una malattia rara che causa l’invecchiamento precoce, deceduto nella notte tra il 5 e il 6 ottobre scorso. Intervistata da La Repubblica, la donna, accorsa subito a Villa Razzolin Loredan di Asolo per un ultimo abbraccio al figlio nel luogo dove purtroppo è spirato, afferma a proposito di Sammy che Averlo è stato “un dono grande e meraviglioso”. Laura Lucchin, poi, spiega che le aspettative di vita del figlio era “inizialmente 14 anni ma la terapia sperimentale iniziata quando era dodicenne l’ha aiutato tantissimo, e sta aiutando tanti altri pazienti”. La notizia ha suscitato un’ondata di affetto da parte di tutta Italia: “Non immaginavo che la risposta sarebbe stata un simile moto d’amore nei confronti di Sammy”. Tpi.it - La mamma di Sammy Basso: “Averlo come figlio è stato un dono meraviglioso, ha saputo toccare corde pazzesche in tutti” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ladi: “unun: lo afferma Laura Lucchin, ladel 28enne affetto da progeria, una malattia rara che causa l’invecchiamento precoce, deceduto nella notte tra il 5 e il 6 ottobre scorso. Intervistata da La Repubblica, la donna, accorsa subito a Villa Razzolin Loredan di Asolo per un ultimo abbraccio alnel luogo dove purtroppo è spirato, afferma a proposito diche“ungrande e”. Laura Lucchin, poi, spiega che le aspettative di vita delera “inizialmente 14 anni ma la terapia sperimentale iniziata quando era dodicenne l’ha aiutato tantissimo, e sta aiutando tanti altri pazienti”. La notizia ha suscitato un’ondata di affetto da parte di tutta Italia: “Non immaginavo che la risposta sarebbe stata un simile moto d’amore nei confronti di”.

