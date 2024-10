Anteprima24.it - La Genea Lanzara ritorna tra le mura amiche: i salernitani ospitano il Sassari

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiArchiviate le due trasferte consecutive in quel di Chieti e Cologne, laa giocare tra ledella Palestra Caporale Palumbo. I, nella quarta giornata di andata del Campionato Nazionale di Serie A Silver, affronteranno il Verdeazzurroin una sfida importante e delicata per la classifica. Entrambe le squadre sono alla ricerca della prima vittoria stagionale, di conseguenza la gara di Sabato 12 Ottobre (fischio di inizio ore 18) rappresenta un’occasione per sbloccarsi e risalire in graduatoria. Tuttavia in casa salernitana bisognerà lavorare tanto, per cercare di lasciarsi alle spalle le due recenti sconfitte esterne e tentare di recuperare alcuni degli atleti infortunati.