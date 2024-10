Kvaratskhelia | Sogno la Georgia ai Mondiali e il Napoli vincitore della Champions League

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Negli ultimi mesi abbiamo dimostrato che laha tanto da offrire. Faremo tutto il possibile per realizzare il nostroe giocare in Coppa del Mondo. Crediamo di poterci qualificare e questa è la cosa principale. Abbiamo la capacità e il carattere per trasformare questoin realtà“. Queste le parole di Khvichain una lunga intervista concessa al portale webFifa. Il fuoriclasse delha poi aggiunto: “La mia vita è cambiata completamente con la nascita di mio figlio, improvvisamente ho sentito una grande responsabilità nel diventare padre. Ogni giorno mi sveglio felice: spero che tutti possano sperimentare una tale felicità nella loro vita. All’improvviso ti senti ancora più motivato. Inizi a lavorare ancora più duramente, perché sai che tutto ciò che fai è per tuo figlio.