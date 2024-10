Inter, ripresa degli allenamenti senza i Nazionali. Barella a lavoro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo la vittoria sofferta ma preziosa contro il Torino per 3-2, i nerazzurri sono tornati in campo al BPER Training Centre di Appiano Gentile per il primo allenamento dopo una pausa di tre giorni e mezzo, concessa da Inzaghi. lavoro per i giocatori non convocati dalle Nazionali, tra questi Barella che è rimasto a Milano dopo l’infortunio. LA ripresa – L’Inter di Simone Inzaghi ha ripreso a lavorare oggi pomeriggio, con una seduta che ha coinvolto i giocatori non convocati dalle rispettive Nazionali. Sono dodici i calciatori dell’Inter partiti per gli impegni InterNazionali, un numero relativamente ridotto rispetto agli standard della scorsa stagione, quando l’allenatore doveva gestire una rosa spesso decimata dalle convocazioni. Questo consente a Inzaghi di mantenere ad Appiano un gruppo solido su cui continuare a lavorare in vista della ripresa del campionato. Inter-news.it - Inter, ripresa degli allenamenti senza i Nazionali. Barella a lavoro Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo la vittoria sofferta ma preziosa contro il Torino per 3-2, i nerazzurri sono tornati in campo al BPER Training Centre di Appiano Gentile per il primo allenamento dopo una pausa di tre giorni e mezzo, concessa da Inzaghi.per i giocatori non convocati dalle, tra questiche è rimasto a Milano dopo l’infortunio. LA– L’di Simone Inzaghi ha ripreso a lavorare oggi pomeriggio, con una seduta che ha coinvolto i giocatori non convocati dalle rispettive. Sono dodici i calciatori dell’partiti per gli impegni, un numero relativamente ridotto rispetto agli standard della scorsa stagione, quando l’allenatore doveva gestire una rosa spesso decimata dalle convocazioni. Questo consente a Inzaghi di mantenere ad Appiano un gruppo solido su cui continuare a lavorare in vista delladel campionato.

