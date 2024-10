Il Malawi appoggia Israele, legato anche da un accordo di esportazione di mano d’opera (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per la sua violentissima risposta agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 Israele ha ricevuto l’appoggio diplomatico di pochi Stati al mondo. Uno di questi è il Malawi, Paese dell’Africa sud-orientale estremamente povero e senza sbocco sul mare. Nonostante le proteste interne e le critiche esterne, il suo governo ha sempre descritto Israele come un alleato di lungo corso e un vero amico. Solidarietà diplomatica Il Malawi ha dato il suo appoggio diplomatico in tutte le occasioni in cui ha potuto. Ad esempio per il voto all’ONU sulle risoluzioni per il cessate-il-fuoco o il riconoscimento della Palestina come Stato sovrano e membro delle Nazioni Unite. Si è sempre astenuto o addirittura ha votato contro. Lo scorso aprile ha finalmente aperto un’ambasciata a Tel Aviv, dopo sessant’anni di rapporti ufficiali senza una presenza diplomatica in loco. Strumentipolitici.it - Il Malawi appoggia Israele, legato anche da un accordo di esportazione di mano d’opera Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per la sua violentissima risposta agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023ha ricevuto l’appoggio diplomatico di pochi Stati al mondo. Uno di questi è il, Paese dell’Africa sud-orientale estremamente povero e senza sbocco sul mare. Nonostante le proteste interne e le critiche esterne, il suo governo ha sempre descrittocome un alleato di lungo corso e un vero amico. Solidarietà diplomatica Ilha dato il suo appoggio diplomatico in tutte le occasioni in cui ha potuto. Ad esempio per il voto all’ONU sulle risoluzioni per il cessate-il-fuoco o il riconoscimento della Palestina come Stato sovrano e membro delle Nazioni Unite. Si è sempre astenuto o addirittura ha votato contro. Lo scorso aprile ha finalmente aperto un’ambasciata a Tel Aviv, dopo sessant’anni di rapporti ufficiali senza una presenza diplomatica in loco.

