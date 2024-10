Francesca Carocci, chi è l'attrice romana morta per "miocardite scambiata per ansia", film, carriera e vita privata (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Francesca Carocci era una giovane attrice romana, morta per "una miocardite scambiata per ansia" dopo essere stata rimandata a casa al termine della visita al pronto soccorso dell’Aurelia Hospital, dove si era recata per dolori al petto. La sua morte improvvisa aveva sin da subito sollevato molti du Ilgiornaleditalia.it - Francesca Carocci, chi è l'attrice romana morta per "miocardite scambiata per ansia", film, carriera e vita privata Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)era una giovaneper "unaper" dopo essere stata rimandata a casa al termine della visita al pronto soccorso dell’Aurelia Hospital, dove si era recata per dolori al petto. La sua morte improvvisa aveva sin da subito sollevato molti du

L'attrice Francesca Carocci morta per "miocardite" scambiata per ansia - indagati due medici dell’Aurelia Hospital - L'attrice romana Francesca Carocci è morta per una "miocardite" scambiata per ansia. Il pm Eleonora Fini ha chiuso le indagini sui due medici che l'hanno visitata e che sono adesso indagati per omicidio colposo. La 28enne si è era recata all'Aurelia Hospital per dei dolori al petto: i due medici ... (Ilgiornaleditalia.it)

